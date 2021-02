Stoltenberg ønskjer seg eit større Nato med meir pengar

utenriks

Dette er nokre av hovudpunkta i den førebelse konklusjonen til generalsekretæren om vegen vidare i prosessen som har fått namnet «Nato 2030».

Han ser på korleis den politiske dimensjonen til alliansen kan styrkjast. Men Stoltenberg tek òg opp samarbeid om innovasjon, sikring av viktig infrastruktur og altså ei omlegging av korleis operasjonane og øvingane til alliansen skal betalast.

Vil dele rekninga annleis

– Å bruke meir pengar saman vil vere eit uttrykk for styrken i forpliktinga vår i høve til artikkel 5, løfta om å forsvare kvarandre. Det vil òg bidra til meir rettvis byrdefordeling, seier Stoltenberg om planane om eit større felles budsjett.

I praksis vil det seie at land som i mindre grad deltek i felles operasjonar, likevel må vere med og betale rekninga. I dag betaler kvart land for sitt eige bidrag, noko om inneber at mellom anna USA betaler mykje for operasjonane til alliansen.

Byrdefordeling har lenge vore eit nøkkelord i Nato-samanheng, men dei nye budsjettambisjonane skal ikkje erstatte målet om at alle medlemsland skal bruke minst 2 prosent av bruttonasjonalprodukt (BNP) på forsvar.

– Unik moglegheit

Stoltenberg seier mellom anna at han vil ha meir konsultasjon på fleire område, inkludert økonomiske spørsmål som har med tryggleik å gjere.

– Vi har prosedyrar på plass for dette i dag, men det trengst ein politisk vilje til å bruke dei, seier Stoltenberg.

– Vi har ei unik moglegheit til å få ny energi og kraft inn i det transatlantiske samarbeidet. Biden-administrasjonen i USA forpliktar seg tydeleg til samarbeid. Vi står òg overfor fleire utfordringar som ingen land eller regionar kan takle åleine, men som vi berre kan takle om vi står saman, seier Nato-sjefen.

Forsvarsministermøtet denne veka blir det første sidan Joe Biden tok over som amerikansk president.

Stoltenbergs forslag skal diskuterast på ministernivå i Nato før han til slutt legg det fram på neste toppmøtet til alliansen.

