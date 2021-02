Homofile britiske ekssoldatar kan søkje om å få tilbake medaljar dei vart fråtekne

utenriks

Fram til 2000 kunne ikkje lesbiske, homofile og bifile tenestegjere i Storbritannias militære styrkar. For transpersonar varte forbodet endå lenger. Før reglane vart endra, vart fleire lhbt-personar kasta ut av militæret. For somme skjedde det etter at dei var dømde for homoseksuell aktivitet då det framleis var ulovleg, medan andre vart sparka ut utan rettargang, berre basert på legning eller kjønnsidentitet. Fleire av dei vart òg fråtekne medaljar dei var tildelte.

– Forsvarsdepartementet vil ta tak i denne historiske uretten og innfører ei moglegheit for enkeltpersonar til å søkje om å få medaljane tilbake, opplyser departementet.

Pårørande kan søkje på vegner av personar som har døydd etter at dei vart kasta ut.

Den nye moglegheita kjem etter at ein tidlegare soldat gjekk til sak for å få tilbake ein medalje han vart fråteken etter at han stod fram som bifil i 1983.

(©NPK)