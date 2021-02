Islamistar dømd til døden i Bangladesh for drap på forfattar og aktivist

utenriks

Roy vart drepen i eit macheteangrep utanfor den største bokmessa i landet. Drapet var ein del av ei bølgje av ekstremistiske angrep, som sette sinna i kok og utløyste demonstrasjonar blant sekulære aktivistar.

Ein sjette tiltalt vart dømd til livstid i fengsel av spesialdomstolen for terrorsaker, opplyser aktor Golam Sarwar Zakir. To personar – inkludert ein sparka offiser i hæren, som blir mistenkt for å ha leidd angrepet – vart dømd in absentia.

Ein av forsvararane seier dommen vil bli anka.

