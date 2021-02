Klart for Mars-landing med stor norsk representasjon

utenriks

– Dette er ei historisk veke i norsk teknologi- og romfartshistorie, seier direktør John-Mikal Størdal ved Forsvarets forskingsinstitutt (FFI).

FFI har i samarbeid med Norsk romsenter og fleire norske bedrifter laga eitt av dei sju vitskaplege instrumenta som er om bord på Perseverance i Nasa-programmet Mars 2020. Det dreier seg om ein georadar som har fått namnet Rimfax. Han skal analysere dei geologiske laga fleire meter ned i bakken for å leite etter spor av vatn og eventuelle restar av forhistorisk liv.

Roveren Perseverance skal køyre rundt i Jezero-krateret, som har ein diameter på omtrent 49 kilometer, og samle inn minst 20 prøvar i eitt Mars-år, tilsvarande omtrent 687 jorddagar.

Prøvane blir deretter liggjande på Mars inntil dei blir samla inn av ein seinare ekspedisjon og sendt tilbake til vår planet for analysar. Dette blir venta å skje i 2031.

Oksygenutvinning

Mars 2020 er første trinn i programmet Mars Sample Return, eit samarbeid mellom Nasa og Den europeiske romfartsorganisasjonen (ESA).

Perseverance vart skoten opp med ein Atlas V-rakett 30. juli i fjor. Etter ein meir enn seks månader lang ferd frå jorda, set Perseverance hjula på Mars klokka 21.45 norsk tid torsdag 18. februar.

Historisk sett har berre 40 prosent av alle Mars-ferder enda med vellukka innkomst til den raude planeten.

Ti minutt etter landinga på torsdag får vi vite om landsskjenninga etter den 20.000 kilometer i timen raske ferda gjennom den tynne atmosfæren til planeten var vellukka. Då blir dei første bileta frå overflata venta.

Utvinning av oksygen frå atmosfæren er blant resten av eksperimenta som Perseverance skal utføre. Dette eksperimentet har til hensikt å leggje til rette for framtidige bemanna Mars-reiser.

Krater

Radaroperasjonane skal styrast frå eit kontrollrom på Kjeller utanfor Oslo. Målinga med radaren blir venta å komme i gang to veker etter landinga.

USA har sidan slutten av 1990-talet landa fire roverar på overflata av Mars, men Perseverance er langt større og meir avansert enn dei førre, og er på storleik med ein stor bil.

Jezero-krateret er ikkje tilfeldig valt ut som landingsstad. For milliardar av år sidan blir krateret anteke å ha vore fylt av vatn. Dermed blir staden sett på som ein lovande stad å jakte etter moglege spor etter tidlegare livsformer på Mars.

Romhelikopter

Om bord på Perseverance er det første romhelikopteret i verda. Det har fått namnet Ingenuity, er drive av solceller og har dronestorleik.

Formålet er å gjennomføre eksperimentelle testflygingar for å demonstrere at det er mogleg å bruke helikopter til utforsking på Mars. På det lengste vil Ingenuity kunne flyge 90 sekund om dagen. Teamet håpar å kunne flyge opptil fem turar på ein månad.

Nordmannen Håvard Fjær Grip skal ha grep rundt det historiske forsøket. Han jobbar ved NASA Jet Propulsion Laboratory og California Institute of Technology i Pasadena i Los Angeles.

– Det einaste kriteriet for suksess for oss, er om vi klarer å fly på Mars for første gong i historia. Vi meiner det er gode sjansar for å få det til, sa Grip til NTB i fjor.

Utfordringar

Helikopteret er 1,8 kilo tungt og har to rotorar på 1,2 meter. Dei må rotere i mykje høgare fart enn det som er vanleg på jorda.

Lufttettleiken er nemleg rundt 1 prosent av det han er på jorda. I praksis betyr det at det skal meir til for å lette sidan det er mindre luft å flytte på. Men tyngdekrafta er òg ein del svakare enn på jorda, noko som hjelper litt.

Helikopteret må tole temperaturar ned i 90 kuldegrader.

Grip kjem til å styre helikopteret så godt som i blinde. Tidsforseinking gjer det umogleg å styre helikopteret i sanntid med til dømes handkontroll. Derfor skal det i staden skje med koda kommandoar og kunstig intelligens.

Tre sondar

Tre Mars-sondar vart sende opp frå jorda i juli i fjor. I tillegg til Nasas Mars 2020-oppdrag, dreier det seg om Dei sameinte arabiske emiratas sonde al-Amal, som betyr håp på norsk, og kinesiske Tianwen-1, som betyr «himmelske spørsmål».

Al-Amal gjekk inn i bane rundt den raude planeten tysdag førre veke. Farkosten skal samle inn data om atmosfæren.

Den kinesiske sonden gjekk inn i bane dagen etter. Denne sonden veg 5 tonn og består av ein orbiter, eit landingsfartøy og ein rover.

Alle tre vart skotne opp i juli i fjor, noko som heng saman med at Mars då var i ein fordelaktig posisjon i forhold til jorda. Avstanden var då på 55 millionar kilometer. Når avstanden mellom jorda og Mars er som størst, er han på 400 millionar kilometer.

Medrekna desse tre romsondane, vil det vere totalt åtte fungerande romsondar i bane rundt Mars og tre roverar på overflata til planeten.

