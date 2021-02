Nederlandsk domstol beordrar regjeringa til å oppheve portforbod

utenriks

– Portforbodet må fjernast umiddelbart, slo distriktsdomstolen i Haag fast tysdag.

Regjeringa hadde ikkje juridisk grunnlag for å innføre det nasjonale portforbodet, meiner domstolen.

Ein talsperson for justisdepartementet seier at regjeringa må få overblikk over saka og at ho derfor ikkje kunne kommentere ho tysdag formiddag.

Portforbodet vart innført 23. januar og skulle etter planen vare til 3. mars for å bremse spreiinga av koronavirus. Forbodet gjeld frå klokka 21 til 4.30 kvar dag. Innføringa av forbodet førte til fleire dagar med demonstrasjonar.

