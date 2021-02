To døde i snødekt Hellas

utenriks

Kuldebølgja har fått namnet Medeia, henta frå gresk mytologi. Lågaste temperatur som er målt er 19 kuldegrader i Florina nordvest i landet.

I hovudstaden Aten lava snøen ned måndag og tysdag. Byen har ikkje hatt meir snø på over ti år.

På den nest største øya i landet, Evvia nær Aten, fekk ein mann i 80-åra pusteproblem. Han døydde då ambulansen ikkje nådde fram i tide for å reparere pustemaskinen hans. Øya har vore straumlaus i to dagar. På Kreta vart ein bonde i 60-åra funnen død i snøen utanfor kornsiloen sin.

Det usedvanlege vêret gjorde at styresmaktene avlyste resten av dei planlagde koronavaksinasjonane i Aten ut dagen tysdag. Tre har falle ned over elektrisitetslinjer somme stader i området rundt byen. Båttrafikken mellom fastlandet og øyane i Egearhavet er innstilte på grunn av vindfart på over 27 meter i sekundet.

Vêrforholda har òg skapt bekymring for forholda for tusenvis av migrantar som bur i leirar rundt omkring i landet.

Men i Aten, der snø er eit uvanleg syn, naut folk synet av eit snødekt Akropolis og andre historiske monument for å få avveksling frå koronarestriksjonane.

– Det er bra for moralen etter å ha vore inne så lenge. Vi er glade for å kunne vere utandørs, utan munnbind, sa 38 år gamle Vangelis Gerantonis.

Vêret blir venta å bli betre frå onsdag, ifølgje prognosane.

