Biden: Alle amerikanarar kan vere vaksinert innan august

utenriks

Under eit folkemøte i Milwaukee, den største byen i delstaten Wisconsin, vart Biden spurd om når alle i landet kan forvente å vere vaksinert.

– Innan slutten av juli vil vi ha 600 millionar dosar, nok til å vaksinere alle amerikanarar, svarte Biden.

Tidlegare har han anslått at alle kan vaksinerast i løpet av våren, men Det kvite hus har i det siste tona ned optimismen og vist til vanskar med både tilgangen til vaksinane og leveringa av dei.

Biden sa òg at lærarar bør dyttast fram i vaksinekøen, slik at elevar kan returnere til skulebenken. Han noterte likevel at det er delstatane og ikkje dei føderale styresmaktene som bestemmer korleis vaksinane blir fordelte.

På spørsmål om når livet vil vere som normalt igjen, svarte Biden at ting vil vere «veldig annleis» neste jul.

– Om eitt år trur eg at det vil vere betydeleg færre som må ta omsyn til sosial distansering og bruke munnbind, la han til.

Folkemøtet på onsdag er ein del av Bidens første offisielle rundreise i landet sidan han vart president.

