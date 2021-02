EMD krev at Navalnyj blir set fri

utenriks

– Retten har vedteke å gjere det klart for Russlands regjering at søkjaren skal setjast fri. Tiltaket har umiddelbar verknad, skriv domstolen i Strasbourg. EMD seier avgjerda er teken «med omsyn til (...) faren for livet til søkjaren».

Russiske styresmakter sa i innlegget sitt til retten at Navalnyj blir halden under oppsyn i eit fengsel som er trygt. Navalnyj, som klaga saka inn for EMD 20. januar, seier på si side at tiltaket til styresmaktene ikkje er nok til å sikre livet og helsa hans.

Russland er medlem av Europarådet og dermed pålagt å følgje pålegget til domstolen. I praksis er det ikkje alltid dette skjer. Onsdag ettermiddag seier russiske styresmakter at det ikkje er nokon juridisk grunn til å setje Navalnyj fri.

Navalnyj vart arrestert då han vende heim til Russland i januar etter å ha opphalde seg i Tyskland, der han vart behandla etter å ha vorte forgifta med nervegift.

