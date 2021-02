EU trappar opp vaksineinnsatsen

utenriks

EU har så langt vorte kritisert for ein treg start på vaksinasjonen, medan land som Israel og Storbritannia har komme vesentleg lengre. Noko av grunnen er at godkjenninga av nye vaksinar har teke lengre tid, og at nødgodkjenning berre har vore mogleg på eit nasjonalt nivå.

– Til no har 33 millionar dosar vorte leverte. Men vi må òg vere klar for å reagere raskt på nye variantar av viruset, skriv von der Leyen på Twitter.

EU-kommisjonen vil no komme med eit lovforslag som opnar for nødgodkjenning – ein raskare prosess – på EU-nivå, ifølgje von der Leyen. Behovet for å gjere prosessen raskare, kjem mellom anna for å sikre at vaksinar mot nye mutasjonar raskt kan bli teke i bruk.

Skaffa nye dosar

EU-kommisjonen godkjende òg onsdag ein avtale med vaksineprodusenten Moderna som sikrar levering av 150 millionar nye vaksinar for 2021, opplyste von der Leyen. EU har som del av avtalen høve til å bestille ytterlegare 150 millionar vaksinedosar til levering i 2022 frå Moderna.

Det er nesten dobbelt så mange som i avtalen EU hadde tidlegare, og som gjaldt fram til no.

Vaksineprodusentane Pfizer og Biontech kunngjorde onsdag at dei formelt er samde med EU om levering av ytterlegare 200 millionar vaksinedosar, noko EU allereie hadde gitt opp i januar at var samde med produsenten om.

For få vaksinert

Så langt har 22 millionar personar vorte vaksinerte i EU, noko von der Leyen vedgår er for lite.

– Vi må og kjem til å akselerere vaksinasjonen i vekene og månadene som kjem, sa ho på ein pressekonferanse onsdag.

EUs mål har vore å få 70 prosent av EUs befolkning vaksinert innan 21. september.

EU har til no bestilt 2,6 milliardar vaksinedosar, medan det er rundt 450 millionar menneske i unionen.

