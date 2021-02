utenriks

Rusesabagina, som har vorte hylla for å redde etniske tutsiar under folkemordet i 1994, vart arrestert i fjor, sikta for å ha støtta ein væpna ving av den politiske grupperinga si.

I 2004 vart gjerningane hans internasjonalt kjende gjennom Hollywood-filmen «Hotel Rwanda».

Den tidlegare hotellsjefen vart arrestert etter at han på mystisk vis forsvann under eit opphald i Dubai. Han seier sjølv han vart kidnappa og arrestert.

