Storbritannia reagerer på video av dottera til Dubais herskar

– Dette er veldig urovekkjande opptak, seier utanriksminister Dominic Raab til Sky News.

Ein video som har vorte mykje delte på nett, viser den 35 år gamle dottera fortelje at ho blir halden innesperra i ein skyskrapar i Dubai.

– Eg er ein gissel. Denne villaen er omgjord til eit fengsel. Eg får ikkje eingong trekkje frisk luft utandørs, seier ho i videoen.

Raab seier at FN vil følgje opp situasjonen, og han seier at også den britiske regjeringa vil vere på vakt.

Mohammed bin Rashid al-Maktoums dotter prøvde å flykte til India i ein seglbåt i 2018, men vart stansa og flydd tilbake til Dubai. Ei kjelde i regjeringa i Dubai seier at ho «vart henta tilbake» og at ho no får «nødvendig pleie og støtte».

