Sudan kallar heim Etiopia-ambassadøren

utenriks

– Sudan har kalla tilbake ambassadøren til Addis Abeba for konsultasjonar om sudansk-etiopiske relasjonar, seier Mansour Boulad, talsperson for det sudanske utanriksdepartementet, til nyheitsbyrået AFP.

Han sa at ambassadøren vil vende tilbake, men han sa ikkje noko om kva samtalane skal handle om.

Søndag skulda Sudan nabolandet for å tillate soldatar å ta over territoriet sitt. I januar skulda på si side Etiopia sudanske styrkar for å ha floge over etiopisk luftrom etter at Sudan hadde skulda Etiopia for det same.

(©NPK)