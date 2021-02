Sverige fryktar tredje bølgje – førebur nedstenging

utenriks

Sosialminister Lena Hallengren og kultur- og idrettsminister Amanda Lind presenterte dei nye forslaga på ein pressekonferanse som det vart kalla inn til i all hast i Stockholm onsdag morgon.

– Vi ser med uro på utviklinga. Det er uvisst korleis situasjonen vil utvikle seg, og det er ein risiko for ei tredje bølgje, sa Hallengren.

Lovforslaga inneber moglegheiter for å stengje ned mellom anna kjøpesenter, restaurantar, treningssenter og idrettsanlegg.

Tiltaka i lovforslaga vil gjelde frå 11. mars.

Opnar for å finjustere arrangement

Styresmaktene ønskjer òg eit nytt system som vil gjere det lettare å regulere offentlege arrangement.

Tanken er at restriksjonane må vere endå meir spissa, og at talet på avgrensinga må vere meir basert på risikoen på smitteutbreiing.

– Det gjer det mogleg for arrangørar å lage samankomstar ved å gjere justeringar. I staden for ei fast maksgrense for alle, vil det vere mogleg å ta imot publikum om ein organiserer sitjeplassane eller flyttar arrangementet utandørs, seier Lind.

Då pandemien kom for eit drygt år sidan, vart det sett ei grense på 500 deltakarar på arrangement. Dette vart seinare justert til 50, og så etter kvart ned til 8.

Folkhälsomyndigheten skal no komme med innspel til nye maksgrenser.

Strekkjer ut hand til musea

Samtidig skal museum og kunstutstillingar kunne halde opne med dei same avgrensingane og reguleringane som butikkar har hatt. Mange museum har vore stengde ein periode i Sverige.

Men regjeringa håpar at fleire kan opne no med dei nye tiltaka.

Forslaga blir ønskte velkommen av generalsekretær Jeanette Gustafsdotter på Sveriges museum.

– Endeleg ei meir treffsikker regulering. Musea er nokre av dei tryggaste plassane smittemessig, med store lokale og god tid til reinhald, seier ho.

Kommunane skal i tillegg få moglegheit til å innføre opphaldsforbod på stader der det kan oppstå trengsel. Folk som bryt forboda, kan risikere bøter på drygt 2.000 kroner. Lovforslaga blir no sende på høyring.

Ikkje ytterlegare støtte

Bransjar og bedrifter som kan rammast av dei nye tiltaka, vil ikkje få ytterlegare støtte enn det som eksisterer frå før, seier Hallgren.

– Det er klart vi heile tida følgjer utviklinga og gjer alt vi kan for å kompensere, seier ho.

Smittespreiinga er framleis høg i Sverige. Virusmutasjonane inneber dessutan ein auka risiko. Landet har i mindre grad enn andre land stengt ned samfunnet, men har den siste tida skjerpa smitteverntiltaka.

Styresmaktene har fleire gonger den siste tida gjenteke risikoen for at landet kan bli ramma av ei tredje smittebølgje. Tidlegare denne månaden forlengde styresmaktene oppmodinga om heimekontor til å gjelde fram til sommaren.

