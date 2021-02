20 land i Afrika får vaksine neste veke

utenriks

CDC-sjef Jogn Nkengasong seier at dosar av AstraZeneca vil bli fordelte til rundt 20 land og at helsearbeidarar vil bli prioritert for injeksjon.

Sør-Afrika var tidleg ute og kjøpte mange dosar frå AstraZeneca. No blir desse dosane erstatta med ein vaksine utvikla av legemiddelgiganten Johnson & Johnson. I Sør-Afrika er vaksinasjonen med denne vaksinen i gang.

Ein ny studie viser at AstraZeneca gir lite vern mot Sør-Afrika-varianten av covid-19. Landet stansa derfor vaksineprogrammet sitt, og det er desse dosane som no blir fordelte til andre land i Afrika.

Nkengasong oppmodar til å framleis bruke AstraZeneca og seier det er ein effektiv vaksine. Denne vaksinen blir av mange ekspertarhevda å passe godt for Afrika, då han ikkje har dei strenge krava til nedkjøling og frysing som fleire andre har.

(©NPK)