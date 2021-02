FN-sjefen hardt ut mot vaksinedistribusjonen i verda

utenriks

– I denne kritiske augneblinken er lik tilgang til vaksinar ein moralsk test for verdssamfunnet, sa generalsekretæren i eit møte i FNs tryggingsråd, der Noreg er medlem, onsdag.

Guterres sa at ti land har stått for 75 prosent av vaksinedosane som så langt er sette, og at 130 land enno ikkje har fått ein einaste dose.

Han oppmoda forskarar, produsentar og donorland om å gå saman for å utarbeide ein hasteplan for ei meir rettvis fordeling. Han bad G20-landa om å sponse planen, og sørgje for at han blir gjennomført.

(©NPK)