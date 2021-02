Forvirring om Bidens planar om å gjenopne skular

utenriks

Republikanarane skuldar Biden for å gå ærendet til fagforeiningane til lærarane i staden for å verne amerikanske familiar midt i koronapandemien.

Biden-administrasjonen har sendt blanda signal. Tysdag sa Biden at målet er at dei fleste skulane skal vere opne fem dagar i veka, medan pressetalskvinne Jen Psaki sa at skulane ville vere å sjå på som opne dersom dei har éin dags undervisning i veka.

Biden meiner forvirringa blir oppklart så snart pandemien er meir under kontroll. Fagforeiningane støttar ei gjenopning, men seier dei treng dei 130 millionar dollarane til skulane i Bidens kriseplan for å sikre at skulane er trygge nok.

(©NPK)