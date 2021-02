Fransk eksminister dømd for valdtekt

utenriks

Dommen mot Georges Tron kjem samtidig som landet har sett ei bølgje med skuldingar om seksuelle overgrep. Frankrike har no lova å skjerpe seksuallovbrots-straffene.

Tron var tiltalt for valdtekt av to kvinnelege tilsette, Virginie Ettel og Eva Loubrieu, mellom 2007 og 2010. Han vart berre dømd for valdtekt av Ettel.

Tron har vore borgarmeister i byen Draveil utanfor Paris sidan 1995.

Trons dåverande medarbeidar Brigitte Gruel vart òg dømd til to år med fengsel på vilkår for å ha medverka i overgrepa.

Overgrepsskuldingane førte til at Tron i 2011 trekte seg frå stillinga som juniorminister for offentlege saker.

Både Tron og Gruel nektar for skuldingane.

(©NPK)