Gamestop-saka blir teken opp i Kongressen

Komiteen for finanstenester har innkalla ei rekkje vitne som spelte ei rolle då aksjane til den børsnoterte dataspelbutikken Gamestop steig til vêrs med svimlande 1.700 prosent i januar.

Blant dei som er innkalla, er sjefen for det sosiale nettverket Reddit og sjefen for aksjehandelsplattforma Robinhood, og dessutan hedgefonda Melvin Capital og Citadel Securities.

Også Keith Gill, kjent som Roaring Kitty i sosiale medium, er innkalla. Han blir beskriven som ei drivkraft bak dei omfattande kjøpa av Gamestop-aksjar.

Pressa opp prisen

Reddit opna for at småspararar og spelentusiastar kunne kjøpe aksjar i Gamestop for å presse opp prisen, og Robinhood tillét òg småspararar å spekulere inntil dei plutseleg stansa handelen med Gamestop-aksjane.

Dei store taparane var hedgefonda, som spekulerte i shorthandel ved at aksjane skulle falle i verdi, men som i staden gjekk på store tap då aksjeverdien fauk til vêrs.

Dei kraftige aksjerørslene førte til krav om at styresmaktene skaffar seg innsyn i rolla som sosiale medium, hedgefond og aksjehandelsplattformer spelar for å manipulere marknaden.

Politikarar frå heilt motsett side av spekteret, som demokraten Alexandria Ocasio-Cortez og republikanaren Ted Cruz, reagerte på saka.

Shorthandelen som hedgefonda ofte driv med, inneber at dei låner aksjar som dei så sel, i håp om at aksjane skal falle i verdi slik at dei kan kjøpe dei tilbake til ein lågare pris når dei skal leverast tilbake.

Gamestop-saka sette hedgefonda som ofte driv med shorthandel, opp mot ein kampanje mot Wall Street i sosiale medium for å leggje press på dei store hedgefond-investorane.

Forsvarer seg

Sjefen for Robinhood, Vladimir Tenev, forsvarer selskapet sitt som tillèt småspararar å operere på børsen.

– Alle skuldingar om at Robinhood har bidrege til å hjelpe hedgefonda eller andre til skade for kundane våre, er absolutt falske og er marknadsmanipulerande retorikk, seier Tenev.

Gabriel Plotkin, som er sjef for Melvin Capital, avviser at selskapet hans prøvde å manipulere handelen. Han viser til at Melvin selde seg ut av Gamestop med store tap då aksjeverdien steig frå 17 dollar til 483 dollar.

Han hevdar at folk på Reddit oppmoda småspararar til å handle med Gamestop-aksjar for å straffe Melvin, og at dei brukte antisemittisk språk mot han og andre.

Han legg til at saka har vore ein augeopnar, og at han har teke skritt for å verne investorane til firmaet og hindre at noko liknande skjer igjen.

