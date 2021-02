Hackarar angrip militærjuntaen i Myanmar

utenriks

Dataangrepa har vore retta mot dei offisielle sidene til styresmaktene og skjedde dagen etter at titusenvis demonstrerte mot kuppet som avsette regjeringa til landets valde leiar Aung San Suu Kyi.

Hackargruppa, som kallar seg Myanmar Hackers, angreip mellom anna nettsidene til sentralbanken i landet, informasjonssidene til hæren, rikskringkastaren MRTV, hamnestellet og mat- og legemiddeltilsynet.

– Vi kjempar for rettferd i Myanmar, skriv gruppa på facebooksida si.

Samtidig held juntaen fram med å slå ned på protestar med soldatar og internettnedstenging.

Hacktivisme

Cybertryggleiksekspert Matt Warren frå RMIT-universitetet i Australia trur angrepet handlar om å få merksemd rundt situasjonen.

– Den typen angrep dei gjennomfører er tenestenektangrep og ramponering av nettsider, og vert kalla «hacktivisme», seier han.

– Konsekvensane er truleg avgrensa, men dei bidreg til å skape medvit, legg han til.

Nettet i Myanmar var natt til torsdag nesten nedstengt for fjerde natt på rad, ifølgje overvakingstenesta NetBlocks, som følgjer med på internettbruk i heile verda.

– Dette er ein fare for folks tryggleik og bidreg til forvirring, frykt og uro i vanskelege tider, tvitra tenesta.

Sperra for soldatar

Torsdag heldt demonstrasjonane fram over store delar av landet. I Myanmars største by, Yangon, blokkerte bilistar gatene for å hindre soldatar frå å kunne komme seg rundt. Mange hadde opna pansera på bilane sine og lata som om dei hadde motortrøbbel.

– Ikkje dra på jobb, slutt deg til rørsla for sivil ulydnad, ropte demonstrantar.

Også i den nest største byen i landet, Mandalay, hadde tusenvis møtt fram for å demonstrere. Situasjonen vart spent då politiet og soldatar dukka opp for å bryte opp protestane.

Ein helsearbeidar opplyste til AFP at det vart opna eld mot demonstrantane, men det er ikkje klart om det vart skote med skarp ammunisjon eller gummikuler. Éin person vart skadd i samanstøytane.

Arresterer embetspersonar

Fleire tilsette i departementa har òg vorte arresterte for å ha protestert mot juntaen. Blant dei er elleve tilsette i utanriksdepartementet, ifølgje ein kollega.

Ein politimann som bad om å vere anonym, har informert AFP om at rundt 50 offentlege tenestepersonar frå fleire departement er arresterte dei siste fire dagane.

Det er òg skrive ut arrestordre på fleire populære skodespelarar, regissørar og ein songar for å ha oppmoda til sivil ulydnad og protest, ifølgje kringkastaren MRTV.

(©NPK)