Nye samanstøytar mellom politi og demonstrantar i Spania

I sentrum av Madrid og Barcelona kasta maskerte demonstrantar flasker og gjenstandar på politifolka og bygde barrikadar av velte søppelkonteinarar som vart tende på.

Demonstrantane krev at den 32 år gamle og sterkt venstreorienterte rapparen Pablo Hasél, som vart henta inn til soning tysdag, blir lauslaten.

Hasél, som eigentleg heiter Pablo Rivadulla, vart nyleg dømt til ni månaders fengsel for å ha kalla tidlegare kong Juan Carlos mafiaboss, glorifisert terrorisme og for å ha skulda politiet for å ha torturert og drepe demonstrantar og migrantar.

Hundrevis av artistar med filmregissøren Pedro Almodóvar og Oscar-vinnaren Javier Bardem i spissen har engasjert seg i saka til rapparen og har underteikna eit opprop til støtte for ytringsfridom.

Under demonstrasjonane på tysdag i fleire spanske byar vart over 30 personar skadde, 19 av dei politifolk. I Barcelona mista ei kvinne eitt auge då ho vart treft av ei gummikule, ifølgje styresmaktene i byen.

Minst 15 personar vart arresterte tysdag, og onsdag vart det meldt om ytterlegare arrestasjonar og skader. Minst 30 vart arresterte og rundt 20 skadde, ifølgje tidlege rapportar.

I Madrid melder lokale styresmakter at 55 har vorte behandla for skadar. 35 av dei skal vere politifolk, og tre av desse måtte leggjast inn på sjukehus.

Som svar på demonstrasjonane lova den spanske regjeringa førre veke å endre lovverket, slik at ein ikkje kan dømmast til fengselsstraff i saker som omhandlar ytringsfridom.

