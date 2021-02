Søreide: Noreg vil i Tryggingsrådet kjempe mot seksuell vald mot barn

utenriks

Ein ny rapport frå Redd Barna viser at 72 millionar barn bur i konfliktområde der seksuell vald mot barn blir brukt som våpen.

– Vi visste at dette var eit svært alvorleg og utbreidd problem, men no får vi ei ny og viktig kartlegging som vi kan bruke for å setje dette på dagsordenen, skriv Søreide i ein e-post til NTB.

Noreg leier for tida arbeidsgruppa for barn og væpna konflikt i tryggingsråd.

– Noreg vil bruke plassen i FNs tryggingsråd til å løfte fram problemet, seier Søreide, og legg til at denne typen lovbrot ofte ikkje blir straffa.

