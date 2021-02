Storbritannia og Canada innfører sanksjonar mot kuppmakarar

utenriks

Britisk UD opplyser at det er innført sanksjonar mot tre juntamedlemmer, blant dei forsvarsministeren og innanriksministeren, og at det blir jobba med tiltak for å stanse britiske selskap frå å samarbeide med dei som utførte kuppet.

– Storbritannia fordømmer militærkuppet og dei vilkårlege fengslingane av Aung San Suu Kyi og andre politiske leiarar, seier utanriksminister Dominic Raab.

– Saman med våre allierte vil vi stille dei militære i Myanmar til ansvar for brot på menneskerettane og arbeide for å gi Myanmars innbyggjarar rettferd, seier han.

USA har alt innført sanksjonar mot kuppmakarane, og Canadas utanriksminister Marc Garneau opplyste torsdag at landet set ni militære leiarar i Myanmar på sanksjonslista si.

– Sanksjonane er ledd i eit felles svar og sender ein klar bodskap om at Canada ikkje vil godta handlingane til dei militære i Myanmar og den totale mangelen deira på respekt for viljen til folket og deira demokratiske rettar, seier Garneau.

