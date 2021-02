Tyskarar unngår AstraZeneca-vaksinen

utenriks

Trass i ein glødande debatt om treg framdrift i EUs vaksineprogram, blir det frå tysk helsevesen meldt at hundretusenvis av AstraZeneca-dosar står ubrukte, og at mange som skal få vaksinen, ikkje møter opp til timen.

Styresmaktene i Italia, Austerrike og Bulgaria fortel òg at dei har registrert ein viss skepsis til den britiskutviklede vaksinen. Frankrikes helseminister Olivier Véran fekk vaksinen direkte på TV i eit forsøk på å auke støtta.

– Viss du får valet mellom AstraZenecas vaksine no og ein annan vaksine om nokre månader, bør du definitivt ta AstraZenecas, seier Carsten Watzl, leiar for det tyske instituttet for immunologi.

– Å seie at dette er ein andreklasses vaksine, er heilt feil, både frå eit folkehelseperspektiv og eit vitskapleg perspektiv, seier han til avisa Augsburger Allgemeine.

– Trygg og effektiv

Bodskapen frå Tysklands helseminister Jens Spahn er det same. Han understrekar at alle dei tre vaksinane som er godkjende i EU – frå AstraZeneca, Biontech/Pfizer og Moderna – er «trygge og effektive», trass i enkelte forskjellar i verknad.

I klinisk utprøving av vaksinane har AstraZenecas vist ein effektivitet på omkring 60 prosent, medan resten av dei to har ein verknad på omkring 95 prosent.

Den britiske vaksinen er likevel langt enklare å handtere, og han kan oppbevarast i kjøleskap i ein lengre periode, medan resten av dei to treng djupfrysarar.

Skepsisen til AstraZeneca-vaksinen blir òg anteken å ha samanheng med forvirring rundt retningslinjer og råd som mellom anna vart gitt i Tyskland og Noreg i januar, der vaksinen ikkje vart tilrådd for personar over 65 år. Årsaka var mangel på data om verknaden i den eldre aldersgruppa.

Sør-Afrika

I Storbritannia er likevel vaksinen gitt til mange eldre, og statsminister Boris Johnson har rykt ut og forsvart han. Også WHOs ekspertar tilrår vaksinen til bruk for personar over 65.

– Når vi ser på heilskapen av bevisa, rår WHO til bruk av vaksinen for personar som er 65 år og eldre, sa ekspertgruppa deira i ei fråsegn førre veke.

Sør-Afrika har på si side stansa bruk av AstraZeneca-vaksinen i vaksineprogrammet sitt, etter at ein førebels studie kunne tyde på at vaksinen hadde avgrensa effekt mot mild og moderat sjukdom forårsaka av det muterte koronaviruset som dominerer i landet.

Uavhengig av den reelle effektiviteten, har dei mange nyheitsmeldingane hatt ein tydeleg verknad på synet til folk på vaksinen i Tyskland. Av dei 740.000 dosane som er leverte til dei 16 tyske delstatane, var berre 107.000 brukte torsdag, opplyser Robert Koch-instituttet, som er folkehelseinstituttet i landet.

Møter ikkje opp

I Sachsen, ein av delstaten der smittetrykket er høgast, har meir enn 2.500 tilgjengelege vaksinetimar ikkje vorte brukte denne veka, opplyser Røde Kors. Dei peikar på tvil om vaksinen som ei hovudårsak.

Delstaten Brandenburg omkring Berlin vurderer no å gjere vaksinane tilgjengelege for politifolk, som er lågare på prioriteringslista enn eldre og sjuke, på grunn av at vaksinar ikkje blir brukte. Ei meiningsmåling gitt att i avisa Tagesspiegel viser at berre ein av tre tyskarar under 65 år vil ta AstraZeneca-vaksinen framfor å vente på ein annan.

Helseminister Spahn seier styresmaktene no jobbar for å forsikre seg om at ingen av dei verdifulle vaksinane går til spille.

Kritikk

Opposisjonen klandrar på si side regjeringa for å ha undergrave tilliten til vaksinen.

– Skepsisen som spreier seg kjem av ein heilt katastrofal kommunikasjonsstrategi frå regjeringa, seier Kordula Schulz-Asche i partiet De grøne.

Statsminister Angela Merkel har lova at alle tyskarar skal få tilbod om vaksine innan 21. september. Men med produksjonsproblem og logistiske utfordringar, er meldinga frå styresmaktene i aukande grad at det ikkje er valfritt kva vaksine folk får.

Tal frå onsdag viste at berre 3,6 prosent av befolkninga i Tyskland så langt var vaksinerte med ein eller to dosar.

(©NPK)