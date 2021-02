USA og Europa drøftar Iran-avtalen

utenriks

Frankrikes utanriksminister Jean-Yves Le Drian møter dei tyske og britiske kollegaene sine i Paris, medan USAs utanriksminister Antony Blinken deltek via videolink.

Ekspertar seier at det hastar å redde avtalen, som tidlegare president Donald Trump nesten gav dødsstøyten då han trekte USA ut.

Joe Biden har gjort det klart at USA skal gå inn i avtalen igjen og byrje å oppheve sanksjonane Trump innførte, om Iran på si side òg fullt ut respekterer avtalen.

Iran har likevel varsla at dei om få dagar skal avgrense inspeksjonane til Det internasjonale atomenergibyrået IAEA om ikkje USA først opphevar sanksjonane.

IAEA-sjef Rafael Grossi reiser laurdag til Teheran for å prøve å finne ei løysing. IAEA meiner at det vil vere til stor skade for avtalen om inspeksjonane blir hindra.

