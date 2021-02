utenriks

– Gratulerer til Nasa og alle som har arbeidd hardt for å gjere Perseverances historiske landing mogleg. I dag fekk vi endå ein gong bevist at med krafta til vitskapen og amerikansk kløkt, så er ikkje noko umogleg, skreiv presidenten på Twitter drygt to timar etter at Perseverance landa på Mars.

