Britisk høgsterett fastslår at Uber-sjåførar er arbeidarar

utenriks

Sju dommarar ved den øvste domstolen i landet kunngjorde rettsavgjerda fredag. Dei slår fast at sjåførane blir sett på som at dei er på jobb når dei er logga på Ubers app, er i området sitt og er klare til å køyre turar.

Avgjerda opnar for at Ubers sjåførar kan få betalt ferie og minstelønn. Dei to Uber-sjåførane som hadde gått til sak mot selskapet, jublar for rettsavgjerda på fredag. Ho kjem etter årelang juridisk kamp for betre arbeidsforhold.

– Slutt på utnytting

– Dette vil endre gig-økonomien heilt grunnleggjande og gjere slutt på omfattande utnytting av arbeidarar ved hjelp av algoritmar og kontrakttriks, seier James Farrar, ein av dei to sjåførane. Den såkalla gig-økonomien består i stor grad av uavhengige arbeidarar og frilansarar.

Uber, som har rundt 65.000 aktive sjåførar i Storbritannia, meiner sjåførane som gjekk til sak, er sjølvstendig næringsdrivande. Selskapet seier det respekterer dommen, men meiner han berre gjeld «ei liten gruppe sjåførar som brukte appen i 2016».

– Vesentlege endringar

Rettsavgjerda tek utgangspunkt i modellen selskapet brukte då, men ikkje vesentlege endringar som er gjort sidan den gongen, skriv den norske pressekontakten til selskapet i ein e-post til NTB.

– Vi har gjort nokre vesentlege endringar, inkludert å gi sjåførane meir kontroll over korleis dei tener pengar og å tilby gratis forsikring ved sjukdom eller skade, seier Nord- og Aust-Europa-sjef Janie Heywood i Uber.

(©NPK)