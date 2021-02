Canada vil følgje Australias Facebook-krav

utenriks

Canadas regjering varslar at eit liknande lovforslag vil bli lagt fram i løpet av dei neste månadene, melder Reuters.

Australias modell går ut på å krevje at Facebook og Google inngår avtalar med lokale medium om betaling for å bruke nyheitene deira. Facebook har svart med å blokkere alt australsk nyheitsinnhald i protest mot lovforslaget.

Statsråd Steven Guilbeault fordømmer Facebooks protest mot det australske forslaget og seier at Ottawa ikkje vil la seg stanse.

– Canada er i fremste rekkje i denne kampen. Vi er blant dei første landa i verda som gjer dette, seier han.

Canadiske medieorganisasjonar la i fjor fram anslag som viser at 700 av dei 3.100 journaliststillingane i landet i trykte medium kan forsvinne, med mindre Canada følgjer Australias døme og krev at sosiale medium betaler for nyheiter.

Skulle den australske modellen bli innført i Canada, kan det tilføre mediebransjen ei ekstrainntekt på 620 millionar canadiske dollar, i overkant av 4,1 milliardar kroner, i året, ifølgje anslaget.

(©NPK)