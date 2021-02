EU og britane samde om datautveksling

utenriks

EU-kommisjonen konkluderte fredag med at det britiske regelverket for datasikring oppfyller EUs krav på området, og at det derfor kan givast grønt lys til datautveksling.

Avgjerda må formelt godkjennast av EUs 27 medlemsland, opplyser EUs justiskommissær Didier Reynders.

Ein avtale om datautveksling er svært viktig både for næringslivet, politisamarbeidet og ei rekkje andre område.

Datautveksling har vorte endå viktigare under koronapandemien, der både næringsliv og styresmakter har måtta flytte stadig meir verksemd over på nett.

