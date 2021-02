Ein av ti EU-borgarar utsette for vald

utenriks

Det tilseier at 22 millionar menneske i unionen opplever fysisk vald kvart år, viser undersøkinga, som er gjennomført av EUs kontor for grunnleggjande rettar (FRA). Estland og Finland toppar lista med 10 prosent valdsutsette det siste året. Malta og Portugal ligg nedst, med 1 prosent.

I den same undersøkinga seier 41 prosent at dei har opplevd trakassering dei siste fem åra, medan talet for det siste året er 29 prosent. Her ligg Frankrike (46 prosent) øvst, følgt av Austerrike og Tyskland (begge 43 prosent). Det er færrast som seier dei er utsette for trakassering i Ungarn (9 prosent) og Italia og Kypros (begge 11 prosent).

Unge meir utsette

– Resultata viser tydeleg kor omfattande vald og trakassering er i EU, seier krimstatistikar Sami Nevala i FRA, som står bak studien. Nesten 35.000 personar i dei 27 EU-landa har delteke i krimundersøkinga, som er den første som dekkjer heile unionen.

Nevala seier unge er meir utsette for vald og konfliktar fordi dei kjem i kontakt med framande i samband med ulike aktivitetar. Eldre, som har ein snevrare sosial sirkel, er mindre utsette.

Kvinner hevdar i større grad enn menn å vere utsette for seksualisert vald.

Skilje mellom aust og vest

Det er fleire i Vest-Europa enn Aust-Europa som seier dei har vore utsette for trakassering. Nevala seier det heng saman med meir utstrekt nettbruk vest i unionen.

– Det skaper fleire situasjonar der folk kan bli utsette for trakassering, seier han. Han legg til at det kan variere frå land til land kor kjenslevare folk er for denne typen overgrep.

Det er òg eit tilsvarande skilje mellom korleis folk i vest og aust seier dei ville reagert om dei vart vitne til eit lovbrot. I vest seier fleirtalet at dei ville ringt politiet, medan i aust ville folk heller gripe inn sjølv.

FRA har bede EU-landa konsentrere seg om grupper som er meir utsette for vald enn gjennomsnittet. Det inkludere unge, personar med funksjonshindringar, etniske og seksuelle minoritetar.

