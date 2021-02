FN: Volden i Sør-Sudan verre enn nokosinne

utenriks

Borgarkrigen i Sør-Sudan tok slutt i 2018 og kosta nærare 400.000 menneske livet. Sjølv om krigen er over, held valden fram i endå større omfang enn tidlegare, ifølgje FN-kommisjonen.

I ein ny rapport dokumenterer kommisjonen massevaldtekter, etnisk reinsing og vilkårlege fengslingar og retter krass kritikk mot høgtståande leiarar som støttar væpna grupper.

– Valden held fram fordi folk veit at dei kan sleppe unna med det, seier leiaren av kommisjonen Yasmin Sooka.

– Og det herskar ingen tvil om at dette i røynda blir koordinert frå toppen, legg ho til.

Sør-Sudans president Salva Kiir ønskjer ifølgje ein talsmann ikkje å kommentere rapporten før han har lese han, og forsvarsleiinga i landet har ikkje svart på førespurnader.

Større omfang

Valden i Sør-Sudan er no meir lokal og annleis enn under borgarkrigen, går det fram av rapporten frå FN-kommisjonen.

Overgriparane ber ofte ikkje uniform, og både lokale leiarar, religiøse leiarar og militsar står bak, ifølgje Sooka.

Ifølgje henne er òg regjeringsstyrkar og opposisjonsstyrkar involverte, og mykje av valden ber preg av å vere etnisk motivert.

– Om ein ser på talet på menneske som blir drepne og drivne på flukt, og omfanget av seksuell vald mot kvinner, er tala absolutt verre enn vi såg i 2013 og alle periodar seinare, seier Sooka, med tilvising til året då borgarkrigen braut ut.

Rivalar

Rapporten frå FN-kommisjonen kjem eitt år etter at det vart danna ei samlingsregjering i Sør-Sudan, der opprørsleiaren Riek Machar vart henta inn i varmen og fekk posten som visepresident under president Salva Kiir.

Machar var òg visepresident før borgarkrigen, men fekk sparken av Kiir i 2013. Dei to mobiliserte deretter dei respektive folkegruppene sine, nuar og dinka, til kamp.

For drygt to år sidan underteikna dei to ein fredsavtale, som ingen av dei heilt har etterlevd.

Knappe ressursar

Delar av landet har òg vorte ramma av den verste flaumen på lenge, noko som har resultert i sviktande avlingar, svolt og kamp om knappe ressursar.

– Mobiliseringa av titusenvis av krigarar, som er væpna med sofistikerte våpen, er godt koordinert, militarisert og absolutt ikkje noko tilfelle, seier Sooka.

– Det tyder på at regjeringsstyrkar eller utanlandske aktørar er involverte, seier Andrew Clapham, ein av medlemmene i FNs menneskerettskommisjon i Sør-Sudan.

