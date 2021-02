Harry og Meghan ute av rolla som britiske kongelege for godt

utenriks

Både Harry og Meghan sluttar som kongelege vernarar, og Prins Harry mister dei militære æresgradene sine.

For omtrent eitt år sidan valde dei å trekkje seg frå kongehuset og slutta å bruke dei kongelege titlane sine, samtidig som dei framleis ville vere ein del av kongefamilien.

Deretter skulle dei ta ei ny vurdering om dei framtidige rollene sine i kongehuset. No har altså paret orientert dronning Elizabeth om avgjerda.

Hertugparet bur for tida i California i USA og ventar det andre barnet sitt. Sonen Archie vart fødd i mai 2019.

Etter flyttinga frå Storbritannia i fjor har dei sett i gang ei rekkje kommersielle prosjekt, mellom anna lukrative samarbeid med plattformene Netflix og Spotify.

Ikkje mogleg

– Hertugen og hertuginna av Sussex har stadfesta overfor hennar majestet dronninga at dei ikkje vil vende tilbake som arbeidande medlemmer av kongefamilien, heiter det i ei fråsegn frå Buckingham Palace.

– Dronninga har skrive og stadfesta at det ved å tre ut av arbeidet i kongefamilien, ikkje er mogleg å halde fram med det ansvaret og dei plikter eit liv i teneste for det offentlege inneber, heiter det vidare.

Æresutnemningane og vernaroppgåvene til paret skal no fordelast på dei attverande britiske kongelege.

Det verkar likevel som Harry og Meghan framleis vil omtalast som hertugen og hertuginna av Sussex. Harrys plass i arvrekkja blir heller ikkje forandra, han er den sjette i tronfølgja.

– Sjølv om vi alle er triste over avgjerda deira, er hertugen og hertuginna framleis høgt elska medlemmer av familien, heiter det i den offisielle fråsegna.

Veteranar

Avgjerda betyr mellom anna at Harry (36) som tenestegjorde i Afghanistan og har engasjert seg for saka til veteranane, må seie frå seg ei rekkje titlar knytt til Royal Marines, luftforsvaret og marinen.

Tidlegare i år inngjekk han forlik i ei injuriesak mot utgivaren av The Mail On Sunday og nettavisa E-postOnline, som hadde hevda at han hadde vendt ryggen til Royal Marines etter å ha trekt seg tilbake som kongeleg. Avisa beklaga saka i desember.

Ein talsperson for paret sa fredag at dei framleis vil støtte organisasjonane dei har representert «uansett offisiell rolle».

Pågåande medium

Paret flytta til USA etter meldingar om at Meghan var svært ulykkeleg med livet i den fleire hundreår gamle kongelege institusjonen. Dei var òg i aukande grad misnøgde med pågåande medium.

Den brå avgjerda skaka det britiske kongehuset og skal ha ført til usemje mellom Harry og storebroren William, som er nummer to i tronfølgja.

Harry og Meghan har saksøkt fleire britiske medium for brot på freden til privatlivet, og fekk denne månaden medhald i ei sak mot Associated Newspapers.

Dei har varsla at dei vil la seg intervjue om liva sine av den amerikanske talkshow-stjerna Oprah Winfrey.

