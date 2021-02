utenriks

Studien, som er utført blant 9.000 helsearbeidarar ved Israels største sjukehus, er omtalt i den siste utgåva av legetidsskriftet Lancet.

7.000 helsearbeidarane ved Sheba-sjukehuset fekk éin dose av Pfizer/Biontech-vaksinen, medan dei resterande 2.000 ikkje fekk vaksine.

Vaksinen viste seg å vere 47 prosent effektiv dei første to vekene etter at han vart gitt, medan effektiviteten auka til 85 prosent dei neste to vekene.

