Stoltenberg bekymra for den kinesiske framveksten

utenriks

– Den kinesiske framveksten vil vere heilt avgjerande for det transatlantiske samfunnet og har potensielle konsekvensar både for tryggleiken vår, velstand og levemåte, sa Stoltenberg i det videooverførte innlegget sitt under tryggingskonferansen i München fredag.

– Det er derfor Nato bør styrkje samarbeidet med nære partnarar, som Australia og Japan, og inngå nye alliansar verda over, la han til.

President Joe Biden gjekk hardt ut mot Kina i innlegget sitt og skulda mellom anna landet for «å undergrave fundamentet som det økonomiske systemet i verda er bygd på».

(©NPK)