Studie: Psykisk sjuke blir ignorerte i vaksinasjonsstrategi

Forskarane i studien åtvarar samtidig mot at denne gruppa menneske òg har auka risiko for å døy av covid-19.

Studien har granska 20 europeiske land. Der kjem det fram at berre Nederland, Storbritannia, Tyskland og Danmark erkjenner alvorleg psykisk sjukdom som ein høgrisiko medisinsk tilstand, og har gjort spesielle avgjerder for vaksinasjon av denne pasientgruppa.

Gruppa blir ignorert heilt i dei fleste vaksinasjonsplanane i dei andre landa.

Om du har ei psykiatrisk liding aukar risikoen for koronainfeksjon med 65 prosent, ifølgje studien. Han viser òg at alvorleg psykisk sjuke pasientar har opptil dobbelt så gode sjansar for å døy av det.

Studien er publisert i tidsskriftet The Lancet Psychiatry.

