utenriks

Fredag fall prisen på nordsjøolje med 1,1 prosent til 63,24 dollar fatet. Amerikansk lettolje gjekk ned 1,5 prosent til 59,59 dollar.

I tillegg til uvisse rundt etterspurnaden, er investorane òg bekymra for tilbodssida, der det er venta auka leveransar frå Opec-landa og samarbeidslanda deira. Meldingar i media antydar at Saudi-Arabia planlegg å auke produksjonen igjen, som svar på aukande prisar. Sist månad overraska landet med å varsle kutt på ein million fat per dag i februar.

(©NPK)