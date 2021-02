USA seier ja til å forhandle om atomavtale

utenriks

– USA vil akseptere ein invitasjon frå EU til å delta i eit møte med P5+1 og Iran for å diskutere den diplomatiske vegen vidare når det gjeld Irans atomprogram, seier talsmannen til departementet, Ned Price.

Atomavtalen med Iran vart forhandla fram i 2015 av USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU. Den tredde i kraft i 2016.

President Donald Trump trekte i 2018 USA frå avtalen og gjeninnførte harde sanksjonar mot Iran. Eitt år seinare kunngjorde Iran at dei trekte seg frå delar av avtalen.

Krav til Iran

President Joe Biden har gjort det klart at han ønskjer å ta opp att avtalen med Iran, men har til no kravd at iranarane tek det første skrittet.

Denne veka varsla Iran at landet vil avgrense samarbeid med internasjonale atominspektørar. Fleire land oppmoda torsdag Iran til å ikkje gå til steg som kan gjere det umogleg å gjenopplive avtalen.

– Viss Iran vender tilbake og innrettar seg etter forpliktingane til landet i samsvar med atomavtalen, kjem USA til å gjere det same, og USA er førebudd til å ta fatt på samtalar med Iran, heitte det i ei felles fråsegn frå USA, Storbritannia, Frankrike og Tyskland.

Gjer om på Trump-tiltak

Samtidig som USA torsdag takka ja til EUs invitasjon, varsla utanriksdepartementet i Washington at landet lettar på avgrensingane på rørslefridommen til iranske FN-diplomatar i New York.

– Tanken her er å fjerne unødvendige hinder for multilateralt diplomati ved å lette på restriksjonar på innanlandske reiser, noko som har vore svært restriktivt, sa ein talsperson for departementet.

President Joe Bidens forgjengar Donald Trump hadde avgrensa rørslefridommen til iranske FN-diplomatar.

Trump-administrasjonen hadde òg sendt tre brev til FNs tryggingsråd fram til Det kvite hus 19. september i fjor kunngjorde at USA hadde gjeninnført FN-sanksjonar mot Iran.

USAs fungerande FN-ambassadør Richard Mills sa torsdag at han har sende eit brev til Tryggingsrådet på vegner av Biden der det heiter at USA formelt trekkjer tilbake Trumps brev.

Sanksjonstiltak som vart avslutta i 2015 som følgje av ein resolusjon frå Tryggingsrådet, men gjeninnført av Trump i september, blir avslutta, står det i brevet frå Mills.

