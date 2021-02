USA vender tilbake til Parisavtalen

utenriks

Allereie på den første dagen som president underteikna Joe Biden ein presidentordre om at USA igjen vil overhalde klimaavtalen.

Avgjerda tredde i kraft fredag – same dag som Biden for alvor entrar den internasjonale politiske scena. Han skal delta på to toppmøte som blir haldne som videokonferansar: eitt møte for G7-landa og tryggingskonferansen i München.

Tidlegare president Donald Trump varsla allereie i 2017 at han ville ta USA ut av Parisavtalen. Denne avgjerda tredde først i kraft dagen etter det amerikanske presidentvalet i fjor.

