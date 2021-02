Høgsterett avviser Trumps forsøk på å halde skattemeldingar hemmeleg

utenriks

Ein føderal ankedomstol gå i fjor haust grønt lys til at påtalemakta i New York kunne få innsyn i skattemeldingane til den dåverande presidenten.

Trumps advokatar anka saka for å hindre statsadvokaten på Manhattan i å få innsyn i skattedokument som dekkjer ein periode på åtte år.

Sluttstrek

Avgjerda frå Høgsterett blir kalla i amerikanske medium som eit alvorleg tilbakeslag for Trump. Den betyr òg at det blir sett førebels sluttstrek for ei lang juridisk tautrekking som allereie har vore innom Høgsterett ein gong tidlegare i prosessen.

Rettsavgjerda betyr ikkje utan vidare at skattemeldingane blir offentleggjorde for alle til å lese, men ho er like fullt eit nederlag for Trump. Han kjempa på mange frontar for å kunne skjerme inntektsforholda sine for alle offentlege etatar.

Henger ved han

Hos påtalemakta i New York vil no desse dokumenta inngå i ei breiare gransking av Trumps økonomiske disposisjonar og i lang tid berøre tilværet hans som ekspresident.

Trumps sjølv har kalla granskinga «ein fisketur og ei kulminering av den største heksejakta i historia».

Advokatane til ekspresidenten har argumentert med at kravet om innsyn måtte avvisast fordi den var for omfattande og var å rekne som «politisk trakassering» frå påtalemakta.

Dette har no Høgsterett valt å sjå bort frå.

