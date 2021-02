Hundretusen trassar juntaen i Myanmar og oppmodar til generalstreik

utenriks

Styresmaktene kallar den folkelege motstanden mot kuppet for anarki, og søndag kveld kom dei med den mest truande åtvaringa så langt om at tolmodet til dei militære leiarane er i ferd med å ta slutt.

Men måndag melder lokale medium at demonstrasjonane er dei mest omfattande som har vore sidan kuppet. Bilete som sirkulerte i sosiale medium, viste enorme menneskemengder i storbyar som Yangon og Mandalay.

Brei motstand

Mange butikkar byrja å trekkje ned lemmene for å etterkomme oppmodinga om vise motstand gjennom å ramme økonomien og derigjennom svekkje regimet. Berre matbutikkar blir haldne opne.

Tusenvis av offentleg tilsette, fabrikkarbeidarar, ambulansepersonell, ingeniørar, lærarar og banktilsette har sagt at dei ikkje vil jobbe under eit militærregime. Dei krev at den førre regjeringa blir sett inn att. Stadig nye aksjonsgrupper blir danna på Twitter.

Den siste åtvaringa frå juntaen kom etter at tre personar vart skotne og drepne under samanstøytar gjennom helga. Gravferda av ei ung kvinne søndag gjorde folkemassane ytterlegare oppglødde. Ho vart drepen av skotskadar frå ein tidlegare samanstøyt.

Demokratiet lagt på is

Dei massive gatedemonstrasjonane vart utløyste av militærkuppet 1. februar, der den sivile politiske leiaren Aung San Suu Kyi vart arrestert, og det ti år lange eksperimentet med eit slags demokrati handfast stansa.

Den internasjonale alarmen gjekk, og presset frå omverda aukar dag for dag. FNs generalsekretær António Guterres fordømde måndag maktbruken til juntaen, og EU varslar sanksjonar. Biden-administrasjonen i USA har òg komme med sterk kritikk.

Demonstrasjonane er stramma til gjennom ein sivil ulydnadkampanje som blokkerer statsapparatet og rammar bankar og næringsliv.

– Eggjar dei unge

– Demonstrantane eggjar folket, særleg dei unge, til å slå inn på ei konfrontasjonslinje som vil føre til tap av menneskeliv, heitte det i ei kunngjering på den myanmarske statskanalen MRTV søndag kveld. Den vart framført på burmesisk med engelske undertekstar. Opprør og anarki vil ikkje bli tolt, var hovudbodskapen.

Store styrkar er utplasserte, og det er slått ein ring av tunge køyretøy og politi rundt ambassadestrøket. Under tidlegare samanstøytar har politiet brukt vasskanonar, gummikuler, batongar, tåregass og – i nokre tilfelle – skarpe skot.

