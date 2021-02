Nyheitsnettstad: Trump skal neste helg varsle planane sine for 2024

utenriks

Det er venta at Trump skal halde ein tale på eit CPAC-møte i Orlando om ei knapp veke. Der vil han, ifølgje anonyme kjelder som Axios har snakka med, vise at han har stor grad av kontroll over Det republikanske partiet.

Den konservative konferansen som blir halden i Orlando, vil vere Trumps første offentlege framferd etter at han forlét Washington og Det kvite hus i morgontimane 20. januar.

Ein erfaren Trump-rådgivar seier til Axios at talen vil bli ein kraftmarkering og at Trump vil vise kven som er sjefen i partiet, sjølv om han er ute at Det kvite hus og fråteken Twitter-kontoen.

Axios melder at haldninga blant Trumps rådgivarar er at makta ekspresidenten har over Det republikanske partiet er meir solid enn nokon gong, og at ingen vil våge å utfordre han.

(©NPK)