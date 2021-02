Petrobras stuper etter sjefbyte

utenriks

Det statlege oljeselskapet har allereie skrudd opp drivstoffprisane fire gonger i år. Til saman har prisane stige 35 prosent medan oljeprisane har henta seg inn etter koronanedturen.

Kort tid etter at president Jair Bolsonaro sa at «folk ikkje kan vere overraska» av prisaukene, utnemnde han fredag ein general frå reservestyrkane til hæren til ny toppsjef i selskapet. Det skaper frykt for ytterlegare politisk innblanding før valet neste år.

– Regjeringa blandar seg openbert inn i Petrobras, fordi Bolsonaro er imot eit system med flytande prisar. Det er eit tydeleg signal om at han vil blande seg inn i prissetjinga. Vi veit at det førte til svært store tap for Petrobras då det vart gjort under forgjengaren Dilma Rousseff, seier økonom Alex Agostini.

Også straumselskapet Eletrobras fall på børsen, grunna uro for at Bolsonaro òg vil gå etter straumprisane når han trappar opp innsatsen for å sikre seg attval.

Petrobras drog med seg São Paulo-børsen ned 5 prosent, medan valutaen real vart svekt 2,5 prosent mot amerikanske dollar.

