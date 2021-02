Prins William seier bestefaren har det ok

utenriks

Den 99 år gamle prinsen, som er gift med dronning Elizabeth, vart innlagd på sjukehus sist tysdag då han følte seg dårleg.

Buckingham Palace har kunngjort at sjukdommen ikkje har noko med covid-19 å gjere. Både prinsen og dronninga har fått sin første dose med koronavaksine.

Under eit besøk på eit vaksinesenter måndag sa barnebarnet, prins William, at bestefaren har det ok og at han blir følgd godt opp. Legane har bestemt at prins Philip skal vere til observasjon enno nokre dagar.

Philip fekk laurdag besøk av sonen sin, prins Charles, noko britisk presse kallar ei uvanleg hending.

