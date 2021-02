Rotevatn senkar forventningane til møte i FNs miljøforsamling

utenriks

– Dette blir det første store miljømøtet både i år og etter at koronaen trefte. Det blir ein viktig fot i bakken for å sørgje for at vi held tempoet oppe i kampen for miljøet òg under pandemien, seier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) til NTB.

Måndag startar eit to dagar langt møte i FNs miljøforsamling, som er det øvste organet i FNs miljøprogram (Unep). Rotevatn er president i miljøforsamlinga og har jobba med å førebu møtet, som i år blir halde digitalt på grunn av pandemien.

Hovudtemaet for møtet i år er korleis medlemslanda kan styrkje FNs berekraftsdagsorden for 2030 og bidra til at berekraftsmåla blir nådde.

At møtet blir halde digitalt, gjer òg at det er lite sannsynleg at det vil bli inngått nokre store, forpliktande avtalar.

– Alt som er av kompliserte prosessar, slik som kutt i plastforsøpling, forureining og avskoging, krev at land møtest fysisk til forhandlingar og inngår kompromiss. Dermed kan ein ikkje forvente nokon store, ambisiøse erklæringar frå møtet i år, seier Rotevatn.

– Møtet vi held no, skal sørgje for at miljøkampen ikkje skal li under korona, og at vi må komme ut av pandemien i ei grøn retning, seier han.

Miljøforsamlinga består av miljøministrane frå alle FN-landa og møtest normalt kvart anna år. På grunn av pandemien skal ministrane komme saman igjen i 2022, og planen er då å møtast fysisk i Kenyas hovudstad Nairobi.

