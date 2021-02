Taliban sterkt imot utsett amerikansk tilbaketrekking

utenriks

– Krigarane våre vil aldri gå med på ei utsetjing, seier Talibans talsperson Zabiullah Mujahid til nyheitsbyrået DPA.

– Nato, USA og alle partar har komme til at den einaste gode løysinga på konflikten er å følgje avtalen som er signert, legg han til.

I fjor lova USA å trekkje tilbake styrkane sine innan 1. mai i år mot at dei militante islamistane heldt fram fredsforhandlingane med den afghanske regjeringa

Taliban er skulda for å bryte vilkåra i avtalen, mellom anna punktet om samarbeid med andre terrororganisasjonar, og for å vere ansvarleg for mange valdshandlingar og angrep i landet.

Natos forsvarsministermøte tok inga avgjerd om å trekke seg ut av Afghanistan då møtet vart avslutta torsdag, og alliansen held inntil vidare fram oppdraget sitt i det krigsherja landet.

Generalsekretær Jens Stoltenberg minte om at det er vilkår knytte til tilbaketrekkinga, mellom anna at Taliban dempar valden, lever opp til forpliktingane om ikkje å samarbeide med internasjonale terrorgrupper og at dei held fram fredsforhandlingane.

