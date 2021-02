USA rundar ein halv million koronadødsfall

utenriks

– Det er grufullt. Det er historisk. Vi har ikkje sett noko i nærleiken av dette på godt over hundre år. Ikkje sidan influensapandemien i 1918, sa USAs smittevernsjef Anthony Fauci til TV-stasjonen NBC.

– Det er eineståande når ein ser på tala. Det er nesten utruleg, men det er sant, sa han.

Søndag kveld norsk tid hadde Johns Hopkins registrert 498.000 koronadødsfall, medan oversikta frå Worldometers for lengst hadde bikka ein halv million.

Smittetopp i vinter

Det er òg registrert nesten 30 millionar smittetilfelle. Det reelle smittetalet blir likevel rekna å vere tre til fire gonger høgare som følgje av låg testkapasitet, og fordi mange smitta aldri får symptom.

USA såg ein kraftig smittevekst i desember og januar, som delvis blir knytt til at folk kom saman for å feire høgtidar.

Etter å ha nådd ein topp i januar, har smittetala vore på veg ned. Fauci meiner amerikanarane likevel kan måtte vente lenge før livet vender tilbake til normalen.

– Eg trur vi vil sjå ei stor grad av normalitet når vi kjem til hausten og vinteren, ved slutten av dette året, sa Fauci til CNN.

Gradvis vaksineframgang

Stor optimisme var òg knytt til oppstarten av koronavaksinasjonen, men mange stader har framdrifta gått saktare enn forventa.

– Det har aldri, nokosinne, eksistert ei logistisk utfordring med så store konsekvensar som det vi no prøver å gjere, men vi får det gjort, sa USAs president Joe Biden førre veke.

Biden har sett seg som mål at 100 millionar amerikanarar skal vaksinerast dei 100 første dagane hans som president. I snitt blir det no sett 1,7 millionar dosar kvar dag.

Over 60 millionar personar har så langt fått den første dosen, medan 18 millionar òg har fått dose nummer to.

– Sett det verste

Og trass den dystre milepælen er det optimisme å spore hos fleire ekspertar.

– Eg kan ta feil, men eg trur ikkje vi kjem til å sjå ei stor fjerde bølgje, sa vaksineekspert Paul Offit ved barnesjukehuset i Philadelphia.

– Eg trur vi har sett det verste no, la han til.

Nasjonale tal viser at smittespreiinga no har falle til det nivået som vart registrert i oktober. I California blir det i snitt meldt om 7.000 nye daglege tilfelle, samanlikna med 45.000 i vinter.

Flokkimmunitet

Varmare vårvêr vil òg gjere det lettare for folk å møtast utandørs, noko som kan avgrense smittespreiinga.

Men dei høge smittetala og omfanget av pandemien kan i seg sjølv òg bidra til redusert smittespreiing. Kvar tredje amerikanar har no truleg vorte smitta av korona, ifølgje Offit, som meiner at landet dermed byrjar å nærme seg grensa for flokkimmunitet.

Det same trur epidemiolog George Rutherford ved San Francisco-universitetet i California. Han anslår at rundt halvparten av innbyggjarane i Los Angeles fylke har vore koronasmitta, og at dette er grunnen til at ein no registrerer eit kraftig fall i talet på nye tilfelle.

– Vi snakkar om noko som byrjar å høyrast og sjå ut som flokkimmunitet, sjølv om ekte flokkimmunitet ligg langt fram i tid, sa Rutherford.

Terskelen for flokkimmunitet blir rekna å liggje på rundt 90 prosent. Men sjølv om delen immune endå ligg langt under dette i USA, bidreg han til å dempe smittespreiinga.

Fryktar muterte variantar

Nye muterte koronavirusvariantar kan likevel vere eit hinder for flokkimmunitet og effektiviteten av vaksinane. Den muterte virusvarianten B117 som først vart oppdaga i Storbritannia, blir til dømes rekna som 50 prosent meir smittsam enn vanleg koronavirus.

– Eg trur dette er den største krisa vi no står framfor i pandemien, sa dekanus Peter Hotez ved Baylor College of Medicine i eit intervju med amerikanske legeforeininga AMA.

– Vi står føre versjon 2.0 av pandemien på grunn av variantane, sa han.

Men vaksineekspert Paul Offit er ikkje like bekymra. Han bit seg merke i at ein enno ikkje ser sjukehusinnleggingar med folk som tidlegare har vore koronasmitta, eller som er vaksinert.

– Vi ønskjer berre å halde folk ute av sjukehus, sa han.

– Og så langt er det ingen variant som har komme seg forbi anten sjukdoms- eller vaksineimmunitet, la han til.

