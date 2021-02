Britiske feriebestillingar til vêrs

utenriks

Hos lågprisselskapet EasyJet har feriebestillingane stige med 600 prosent, medan talet på bestillingar av flyreiser har stige med 300 prosent.

Det britiske flyselskapet, som er blant dei største i Storbritannia, har som dei fleste andre flyselskap merka pandemieffekten godt.

Mange britar er no tilsynelatande optimistiske på moglegheitene for å kunne reise på ferie i sommar etter at statsminister Boris Johnson måndag kunngjorde at landet gradvis skal gjenopnast frå mars. Regjeringas plan er at alle tiltak knytte til sosial avstand skal vere fjerna innan slutten av juni.

I april vil styresmaktene sleppe ei oppdatert reiserettleiing, ifølgje Johnson. Forbodet mot utanlandsreiser vil likevel halde fram inntil 17. mai.

(©NPK)