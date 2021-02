Europarådet ber norsk barnevern bli flinkare til å hjelpe minoritetsfamiliar

utenriks

Ei rekkje barnevernssaker er dei siste åra gått til Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg, og Noreg er felt i fleire av dei. Domstolen er ein del av Europarådet, og no er norsk barnevern òg vigd plass i ein diskrimineringsrapport frå rådet.

Kommisjonen mot rasisme og intoleranse seier barnevernet må styrkje innsatsen for å hjelpe familiar med minoritetsbakgrunn. Det blir peika på at det er viktig å halde oppe kontakt mellom barn og foreldre og unngå alvorlege inngrep som plassering i fosterheim med lite eller inga samværsmoglegheit og tvangsadopsjon.

Rapporten peikar på manglande tillit til barnevernet i minoritetsgrupper og seier dette òg påverkar forholdet til barnehage, skule og helsevesen, som har plikt til å melde frå til barnevernet.

Språk og støtte

Ved omsorgsovertaking blir barnevernet òg oppmoda til å plassere barn i familiar med tilsvarande kulturbakgrunn. Kommisjonen påpeikar at dette er i tråd med forpliktinga om å jobbe for å gjere familiegjenforeining mogleg.

Det blir mellom anna vist til ei sak der ein gut vart plassert i ein kristen familie, sjølv om mora var muslim og ønska at sonen skulle oppsedast i tråd med religionen hennar. Ei anna sak som blir trekt fram, er eit tilfelle der samvær måtte gå føre seg på eit skandinavisk språk i staden for morsmålet til barnet.

Språkevnene til minoritetsbarn blir òg vigde plass i rapporten. Styresmaktene blir oppmoda til tidleg kartlegging av språkevner og målretta hjelp i banehagen for å sørgje for at barna har gode nok norskkunnskapar. Kommisjonen ber Noreg jobbe for at fleire barn med minoritetsbakgrunn byrjar i barnehagen tidleg.

I tillegg ber dei om meir støtte i skulen for å minske forskjellen i resultat for minoritetsbarn og motverke at elevane droppar ut av skulen.

Kjønnsidentitet

Norske styresmakter blir òg anbefalte å utvikle ein handlingsplan for LHBTI-personar – lesbiske, homofile, bifile, transpersonar og interseksuelle – og sjå spesielt på dei to sistnemnde gruppene. Kommisjonen tek til orde for meir kunnskap blant folk flest og opplæring av helsesjukepleiarar i skulen. I tillegg vil dei ha inn kjønnsidentitet i reglar om antidiskriminering, hatprat og hatkriminalitet.

I eit eige punkt ber kommisjonen òg om reglar som eksplisitt forbyr medlemmer av regjeringa og Stortinget å nytte hatprat i eller utanfor politiske institusjonar.

Framsteg mot hatkriminalitet

Rapporten ønskjer òg velkomne fleire framsteg som er gjorde sidan den førre gjennomgangen i 2014. Det gjeld mellom anna betre innsamling av statistikk om hatkriminalitet og auka politiinnsats på dette feltet.

Samtidig påpeikar rapporten at politiet registrerer nesten seks gonger så mykje hatprat som for nokre år sidan. I 2019 var det 250 registrerte hatkrimsaker, inkludert moskéangrepet i Bærum, der gjerningsmannen først drap den kinesiskfødde stesøstera si. Europarådet tilrår å halde fram innsatsen for å hindre og oppdage radikalisering og for å fjerne ulovleg rasistisk og ekstremistisk nettinnhald.

Styresmaktene bør òg innføre lover for å oppløyse rasistiske organisasjonar eller parti, skriv rådet.

(©NPK)