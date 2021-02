FN-soldatar nektar å reise tilbake til Tigray i Etiopia

utenriks

Tysdag skal 169 FN-soldatar i Sør-Sudan skiftast ut med ny besetning, ifølgje talsperson Stephane Dujarric.

– Vi prøver å skaffe detaljane, men vi forstår det slik at 15 medlemmer valde å ikkje gå om bord på flyplassen i Juba. Dei har bede om å få bli verande, seier ho.

Sidan i haust har det vore krig og uro i opprørsregionen Tigray i Etiopia, og soldatane seier dei ønskjer å søkje asyl fordi dei fryktar for liva sine. Dei får no støtte frå flyktningstyresmakter i Sør-Sudan, opplyser Dujarric.

Han peikar på at FNs høgkommissær for flyktningar UNHCR er ein forkjempar for å hjelpe flyktningar eller folk som søkjar asyl, når dei fryktar å reise tilbake til heimlandet i frykt for livet sitt eller fridommen sin.

Etiopiske regjeringsstyrkar innleidde i november i fjor ein stor offensiv for å ta kontrollen over Tigray-regionen frå provinsstyresmaktene som var dominerte av Tigray-folkets frigjeringsfront (TPLF).

