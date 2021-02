Facebook opnar for deling av nyheiter i Australia igjen

utenriks

Facebook stansa deling av nyheiter i Australia førre veke som eit svar på lovforslaget som pålegg Google og Facebook å betale for nyheitsinnhald.

Seks dagar seinare har Facebook gått med på å opne for australskproduserte nyheiter igjen etter at regjeringa i siste liten har endra lovforslaget, melder mellom anna Nine News og The Herald Sun.

Semja betyr at australske nyheitsmedium får tilbake tilgangen til Facebook dei kommande dagane, stadfestar den australske regjeringa og Facebook i separate utsegner.

Lova blir endra

Lova vart vedteken i underhuset onsdag og blir i desse dagar behandla i det australske senatet. Det er venta at det blir stemt over lova i det øvste kammeret i nasjonalforsamlinga så tidleg som onsdag, skriv Sydney Morning Herald.

Ifølgje avisa vart lovforslaget endra tysdag morgon lokal tid. Endringane opnar mellom anna for ein to månader lang overgangsperiode for å gi partane betre tid til å einast om vegen vidare.

– Desse tillegga vil klargjere overfor digitale plattformer og nyheitsmedium kva som er formålet med lova og korleis den skal sikre at nyheitsmedium blir rettferdig påskjønte, seier finansminister Josh Frydenberg i ei fråsegn.

Fleire nettgigantar har kjempa mot det australske lovforslaget, som er det første i verda av sitt slag. Frykta er at det kan setje ein global presedens som kan gjere skade på forretningsmodellen deira og framtvinge store endringar.

Facebook fornøgd

Facebooks respons stod i skarp kontrast til den frå Google, som dei siste dagane har forhandla fram avtalar med fleire mediegrupper, mellom dei Rupert Murdochs News Corp.

Facebook seier i ei fråsegn at selskapet eit glad for å ha komme til semje med australske styresmakter, og at det set pris på «dei konstruktive diskusjonane» med finansminister Frydenberg» og kommunikasjonsminister Paul Fletcher.

Visepresident Campbell Brown i Facebooks Global News Partnership seier i fråsegna at han er «fornøgd med at den australske regjeringa har gått med på fleire endringar» og at regjeringa har gitt garantiar «som tek omsyn til vår hovudbekymring om at kommersielle avtalar skal svare til den verdien vår plattform gir utgivarar relativt til verdien vi får frå dei».

Han legg til at Facebook opnar for nyheiter for australske brukarar i dagane som kjem.

