Nær sprengd kapasitet på sjukehus i Tsjekkia

– Vi kan på ingen måte behalde dei noverande standardane i helsevesenet, og det er òg utsetjingar av ikkje-korona-relatert helsebehandling. Systemet samla sett nærmar seg brestepunktet, seier helseministeren i landet, Vladimir Cerny.

Tysdag registrerte landet over 1.300 nye koronapasientar på intensivavdelingane, inkludert 660 på respirator. Mange får òg livsforlengjande behandling, ifølgje Cerny.

Ifølgje tal frå Johns Hopkins University ligg Tsjekkia for tida øvst på lista over land med det største smittetrykket i verda dei siste 14 dagane.

EU-landet har til no registrert over 1,16 millionar koronatilfelle, og nær 20.000 koronarelaterte dødsfall. Styresmaktene vil be nabolandet Tyskland om hjelp til å ta seg av nokre av pasientane.

